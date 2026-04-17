Розвідка знає кожен крок Путіна: Маломуж розкрив, як Захід фіксує таємні задуми Кремля

Реклама

Російські провокації та плани щодо дестабілізації європейських країн не залишаються непоміченими. Завдяки спільним зусиллям української, американської, британської та європейської розвідок будь-які задуми ворога фіксуються в режимі реального часу.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки у 2005–2010 роках, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, сьогодні західний світ має у своєму розпорядженні надпотужні технічні інструменти, які не залишають ворогові шансів на раптовість. Будь-які маневри або підготовка до ударів стають відомі миттєво.

Реклама

«Зараз усе системно відомо, всі будь-які задуми, будь-які провокації, вони фіксуються надзвичайно потужними технічними засобами — європейськими, британськими, американськими, а в сукупності технічного розвитку України це повний контроль над цим інформаційним простором», — підкреслив Маломуж.

Він додав, що плани ворога розшифровуються надзвичайно швидко. Якщо агресор спробує щось запустити, спрацюють засоби дальнього спостереження та виявлення, а також будуть залучені термінові засоби протидії.

Чому удари по заводах у Європі — це війна

Генерал чітко розмежував поняття провокації та акту прямої агресії. Будь-яке влучання ракети чи атака літака на промислові або інфраструктурні об’єкти європейських країн є точкою неповернення.

«Будь-які задуми, які будуть, вони швидко розшифровуються. Якщо надаються удари, ми ж говоримо по заводах, по іншим об’єктах — це вже війна. Це не просто удари по заводах. Ні, це конкретно початок війни», — наголосив ексголова розвідки.

Реклама

За його словами, такі дії кваліфікуються як відвертий терористичний акт і фактичний вступ у війну з конкретною країною, а зважаючи на союзницькі зобов’язання — з групою країн НАТО.

Маломуж переконаний, що Росія повинна усвідомлювати наслідки своїх дій. Будь-яка спроба атаки викличе миттєву та скоординовану реакцію всіх країн-членів Альянсу.

«Будь-яка така дія визначається як реальна війна, і вона так є, кваліфікується за статутом ООН, і за всіма міжнародними нормами, і за національними законодавствами цих країн. Вони готуються до таких війн. Будь-яка така дія викликає системні протидії всього Альянсу мінімум європейського континенту», — резюмував генерал армії.

Загроза Третьої світової війни — останні новини

Раніше Андрій Коваленко заявив, що Росія готує населення до війни з НАТО. Новий закон дозволяє Кремлю вводити війська за кордон під приводом «захисту громадян». Це стосуватиметься випадків, коли іноземні країни відкривають кримінальні провадження проти росіян чи просто арештовують їх. Російські нардепи ухвалили документ у першому читанні.

Реклама

Водночас Швеція вже б’є на сполох та попереджає, що РФ може будь-коли захопити острів однієї з країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО. Очільник збройних сил країни Міхаель Классон заявив, що Москва може окупувати острів у Балтійському морі в будь-який час — «хоч завтра».