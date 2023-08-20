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Розвідники дроном знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21" – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Розвідники дроном знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21" – відео

Комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" / Фото: скриншот

Засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення.

Розвідники ГУР Міністерства оборони України знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" за допомогою безпілотника.  

Відео опублікувала пресслужба української розвідки у Telegram.

Так, безпілотник уразив скупчення телекомунікаційних антен окупантів та знищив російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Розвідники зазначають, що засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення. Станція РЕБ "Поле-21" створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км.

Нагадаємо, дрони атакували військову частину в Ростовській області.

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Дата публікації
Перегляди
571
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