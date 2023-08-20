Розвідники дроном знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21" – відео

Засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення.
Розвідники ГУР Міністерства оборони України знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" за допомогою безпілотника.
Відео опублікувала пресслужба української розвідки у Telegram.
Так, безпілотник уразив скупчення телекомунікаційних антен окупантів та знищив російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".
Розвідники зазначають, що засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення. Станція РЕБ "Поле-21" створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км.
Нагадаємо, дрони атакували військову частину в Ростовській області.
Читайте також:
- ЗСУ подолали одну із найбільших проблем наступу: в ISW вважають, що далі операція піде швидше
- Удар БПЛА по аеродрому в Новгородській області РФ: в ISW говорять про пошкоджені Ту-22М3
- ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб відзвітував про втрати РФ