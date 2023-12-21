Розвідники отримали унікальний безпілотний комплекс: в чому його особливість (фото)

Підрозділ аеророзвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України одержав від Фонду компетентної допомоги армії “Повернись живим” високотехнологічний безпілотний комплекс PD-2.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Комплекс складається з двох літаків та оснащеної власним живленням і зв’язком наземної станції управління, яка інтегрована у мікроавтобус високої прохідності. Це дозволяє значно швидше розгортати та згортати БпАК, а ще — дає можливість швидко змінювати місце розташування, що в прямому сенсі рятує життя операторів від ворожих контрударів”, — йдеться у повідомленні.

Безпілотний комплекс PD-2 / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Безпілотний комплекс PD-2 / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

PD-2 ― українська високотехнологічна та надійна система, і розвідники нею дуже тішаться: за допомогою комплексу можна працювати на серйозній глибині, забезпечувати артилеристів координатами цілей та коригувати їхній вогонь.

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“Найголовніше в цьому комплексі — його здатність працювати в умовах активного подавлення засобами РЕБ. А ще він здатен проводити розвідку на відстані понад 100 кілометрів. Під час оборони Києва ми літали на аналогічному комплексі на 95 км від точки старту. І в повітрі він може перебувати понад 5 годин: це означає, що PD-2 за один політ може закрити потреби не одного артилерійського розрахунку”, — сказав “Рубен”, командир розвідувального підрозділу ГУР МО України.

Безпілотний комплекс PD-2 / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Безпілотний комплекс PD-2 / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

“У нашій групі ми ніколи не рахували знищені цілі. Це не змагання — просто є величезне бажання їх спалити”, — додав “Озі”, який уже 8 рік служить аеророзвідником.

Безпілотний комплекс PD-2 / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

БпАК PD-2, який допоможе спалити ще більше ворожої техніки, придбаний волонтерами за 25 709 801,13 грн донатів благодійників.

Нагадаємо, українські розвідники отримали дві ракетні системи “Sivalka VM-5”. Установки військовим передали волонтери Василь Байдак і Влада Сівак.

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