Розвідники повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку

Росіяни не мають успіхів на цій ділянці фронту.

Російська окупаційна армія не має успіхів на Куп’янському напрямку. Операції, які РФ проводить на цій ділянці фронту, не мають стратегічного військового характеру.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, росіян здійснюють на Куп’янському напрямку лише локалізовані напади.

"Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. Успіху тут московити не мають, але Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни", - розповів представник ГУР.

Скібіцький наголошує, що Москва досі намагається досягти завдання-мінімуму своє так званої "спецоперації" - вийти на адміністративні кордони Донецької області.



"Утім, нинішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії. Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", - наголошує представник української розвідки.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Україна перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок для того, аби унеможливити рух російських окупаційних військ.

Крім того, в українському Міноборони повідомили, що наступ росіян на Куп'янському напрямку зазнав фіаско. Окупанти зменшили кількість обстрілів на сході. Тепер вони відновлюють сили після ударів ЗСУ біля Куп'янська.

Також у ЗСУ заявили, що окупанти не мають успіхів під Куп'янськом на Харківщині. Втім, росіяни досі намагаються перехопити ініціативу на цій ділянці фронту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коваленко: Чому фіаско військ РФ на Лимано-Куп'янському напрямку було ОЧЕВИДНИМ?

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