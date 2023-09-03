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Розвідники знищили "очі" окупантів – спостережний комплекс на півночі (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Розвідники знищили "очі" окупантів – спостережний комплекс на півночі (відео)

Дрон знищив спостережний комплекс РФ / Фото: скриншот

Військові знищили російський спостережний комплекс на одній із позицій.

Українські розвідники за допомогою дрона знищили на північному напрямку ворожий спостережний комплекс "Аванпост", який в Росії називають "надійним стражем кордонів".   

Відео вдалої роботи показала пресслужба ГУР.

Там зазначили, що такі комплекси окупанти використовують для контролю над кордоном, територією важливих об’єктів та для ведення розвідки. Оптика, якою обладнаний "Аванпост", дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 кілометрів у нічний.

Спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.

"Цей комплекс трохи заважав Силам безпеки та оборони України на північному напрямку, тому з "надьожного стража" московії його перетворили у "безнадьожного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, британський генерал спрогнозував, в якому році закінчиться війна в Україні і за яких умов.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
269
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