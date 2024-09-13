Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ: я це вплинуло на ситуацію в небі

Розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ: я це вплинуло на ситуацію в небі

Винищувач Су-30СМ. / Фото: Shutterstock

Найбільше ворожих літаків - над західним узбережжям Криму.

Днями українські розвідники знищили в акваторії Чорного моря російський бойовий літак Су-30СМ, вартість якого оцінюють в 50 млн доларів.

Як це вплине на ситуацію в морі, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Такі висновки я неготовий робити, озвучувати… Але тут треба зазначити, що, на жаль, в повітряному просторі над акваторією Чорного моря російська авіація присутня на постійній основі. І не можу сказати, що почуваються вони там впевнено, але кількість літаковильотів значна", - сказав речник.

За його словами, здебільшого це стосується як раз західного узбережжя Криму.

"Тобто, це ближче до нас…, і також стосується південного узбережжя Криму. Там у якийсь момент ця ситуація повинна змінитися, так само як вона змінилася з присутністю російських кораблів у Чорному морі. Але поки ще забігати наперед і казати за якісь зміни обстановки на такому рівні я не можу", - додав військовий.

Як повідомлялося, 11 вересня українські розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ. Вартість судна близько 50 млн дол.

Читайте також:

Бійці ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК 

Бійці ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація