Розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ: я це вплинуло на ситуацію в небі

Днями українські розвідники знищили в акваторії Чорного моря російський бойовий літак Су-30СМ, вартість якого оцінюють в 50 млн доларів.

Як це вплине на ситуацію в морі, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Такі висновки я неготовий робити, озвучувати… Але тут треба зазначити, що, на жаль, в повітряному просторі над акваторією Чорного моря російська авіація присутня на постійній основі. І не можу сказати, що почуваються вони там впевнено, але кількість літаковильотів значна", - сказав речник.

За його словами, здебільшого це стосується як раз західного узбережжя Криму.

"Тобто, це ближче до нас…, і також стосується південного узбережжя Криму. Там у якийсь момент ця ситуація повинна змінитися, так само як вона змінилася з присутністю російських кораблів у Чорному морі. Але поки ще забігати наперед і казати за якісь зміни обстановки на такому рівні я не можу", - додав військовий.

Як повідомлялося, 11 вересня українські розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ. Вартість судна близько 50 млн дол.

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