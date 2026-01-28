Розвідувальні дрони над Києвом: "Флеш" пояснив, чому ворог залітає і як відповідатимуть

Shahed / © t.me/SJTF_Odesa

Фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов відреагував на численні запитання українців щодо польотів ворожих розвідувальних дронів над Києвом.

Про це експерт написав у Telegram.

За його словами, запитання про те, чому безпілотники противника можуть вільно долітати до столиці й так само повертатися назад, є абсолютно логічним і справедливим.

"Буквально щодня у всіх публічних групах лунає запитання: чому розвідувальні дрони вільно долітають до Києва і потім також відлітають назад. Друзі, це правильне запитання", — зазначив Бескрестнов.

Він повідомив, що разом із заступником командувача Повітряних сил Павлом Єлізаровим працюватиме над вирішенням цієї проблеми, водночас наголосив: не в усіх випадках відповідальність лежить на підрозділах протиповітряної оборони.

"Скажу одразу, що зараз це не завжди провина колег з ППО. Ворог хитрий і використовує нестандартні підходи для таких показових польотів над столицею", — пояснив радник міністра оборони.

За словами Бескрестнова, Україна готує відповідь і діятиме симетрично — нестандартно та з використанням технологічних рішень.

"Будемо йому відповідати також нестандартно і технологічно. На це ми маємо всі повноваження від міністра оборони", — наголосив він.

Як раніше повідомляли авіаційні експерти, за останні місяці Росія зменшила кількість ударних дронів типу "Шахед", які застосовує проти України, однак суттєво підвищила їхню технологічність і точність.

Також з’являлася інформація, що російські військові під’єднують безпілотники до системи супутникового зв’язку Starlink. Це створює серйозну загрозу для українського тилу, адже дозволяє ворогу керувати дронами в режимі реального часу.