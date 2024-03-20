Розвідував місця базування ЗСУ та коригував авіаудари по Харкову – СБУ затримала зрадника

Зловмисник "зливав" розвіддані про переміщення українських військ у Харківській області.

На Харківщині контррозвідка СБУ затримала агента воєнної розвідки Росії, який тривалий час переховувався від правосуддя. Зрадник у перші дні повномасштабного вторгнення розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр та коригував авіаудари РФ по Харкову.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Найбільше зловмнисника цікавили локації вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

Така інформація дозволяла російським бомбардувальникам завдавати удари по місту в обхід ППО.

"Напередодні звільнення регіону фігурант "заліг на дно" – призупинив контакти з російською розвідкою та майже не виходив із власного будинку на околицях обласного центру", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ворожим агентом виявився місцевий житель, який був завербований воєнною розвідкою РФ ще до початку повномасштабної агресії проти України. Його близька родичка – одна із командирів російського диверсійно-розвідувального загону "Ірбіс", яка використовує позивний "Багіра".

Саме вона була "зв’язковою" фігуранта.

Отриману від свого родича інформацію вона передавала кадровому співробітнику російської розвідки для планування бойових операцій на східному фронті.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту з Харківщини про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали зрадницю, яка допомагала окупантам відстежувати системи ППО.

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