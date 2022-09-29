Розвішували прапори РФ, планували викрадати людей та хотіли привітати Путіна: в Одесі затримали агентів ФСБ

Зрадники на балконі багатоповерхівки повісили прапор РФ за написом, що "Одеса - російське місто", намагались викрасти людину та планували у жовтні привітати Путіна з днем народження.

Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та СБУ.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що один із затриманих ще від 2014 року не приховував своїх проросійських настроїв. Від початку повномасштабної війни він співпрацював з ФСБ. Зрадник розробляв плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області.

Колаборант сформував в Одесі злочинне угрупування, яке передавало росіянам дані про пересування військ, військової техніки, місць дислокації ЗСУ та розташування важливих об'єктів інфраструктури Одеси. Також у серпні 2022 року учасники угруповання розмістили на житловому будинку в Одесі прапор РФ із написом "Одесса – русский город". Вони сфотографували це та передали російським пропагандистам.

Фото: Офіс генерального прокурора

"Також вони розробили план викрадення місцевого мешканця, який не підтримував збройну агресію РФ. Учасники угруповання планували утримувати його в підвальному приміщенні, та за допомогою наркотичних засобів і фізичного насильства примусити переоформити нерухомість та віддати інші цінні речі", - йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

В СБУ повідомили, що зловмисники також збирали дані про українських військових, ТРО, правоохоронців, щоб передати їх російським окупантам. Підозрювані закуповували товари для російських ДРГ в Одесі. 7 жовтня колаборанти планували привітати Путіна з днем народження, щоб продемонструвати, що мовляв "Одеса підтримує російського диктатора".

Фото: Офіс генерального прокурора

В СБУ зазначили, що така діяльність потребувала значних коштів, а тому зрадники вирішили викрадати українських бізнесменів, щоб вимагати за них викуп.

"Це завдання, а також підготовка "матеріально-військової бази" для потенційних груп ДРГ потребували значних коштів. Тож вони намагалися викрасти одного з місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп. Зрадники збиралися утримувати чоловіка у підвалі за допомогою наркотиків, і під загрозою фізичного насильства примусити його переоформити нерухомість і віддати інші цінні речі", - повідомили в СБУ.

Агентів ФСБ затримали слідчі. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у державній зраді, колабораційній діяльності та викраденні людини, а також обрання їм запобіжних заходів. (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 КК України).

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, якого росіяни обрали керувати окупованим селом Димер на Київщині.

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