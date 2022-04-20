Розвивати наступ у бік Дніпра - і міста, і річки: військовий експерт розповів про стратегію ворога на Донбасі

Розвивати наступ у бік Дніпра - і міста, і річки: військовий експерт розповів про стратегію ворога на Донбасі

Про останні події на фронті та можливі сценарії їхнього розвитку на донбасі розповів військовий експерт Олег Жданов.

Армія окупантів має на меті оточити українських військових на Донбасі, а якщо їм це вдасться, прямувати далі.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив 20 квітня у випуску ТСН, що ворог хоче зробити два оточення.

"По-перше, замкнути оточення на лівому фланзі лінії розмежування на півночі. Це на Сєвєродонецьку,. І більше зробити оточення, оперативне оточення всього угрупування - це замкнути кільце на Краматорську. Ось в цих напрямках, з Ізюма і від Гуляйполя вони намагаються оточити наші війська. А надалі розвивати наступ у бік Дніпра - і міста, і річки", - сказав експерт.

Нагадаємо, Мережею шириться відео, як волонтер Червоного Хреста під час обстрілу у центрі Харкова рятує постраждалу жінку, прикриваючи її своїм тілом. Цього Героя звати Денис Петренко. Він волонтер Товариства Червоного Хреста України, член Загону швидкого реагування.

Коли почалися обстріли, за протоколом хлопець повинен був піти в укриття, але він залишився на дворі разом із постраждалою внаслідок артобстрілів жінкою.

Читайте також: