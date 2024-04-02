РПЦ змушує своїх священників читати молитви про "СВО" і погрожує позбавити сану (документ)

РПЦ зажадала від своїх священників читати молитви про "перемогу російської зброї".

Всі священники Російської православної церкви (РПЦ) 29 березня отримали листи з наказом щодня читати молитву "про СВО та перемогу російської зброї" у війні проти України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У молитві йдеться, що на Росію напали, щоб "розділити й занапастити її єдиний народ".

Журналістка Ксенія Лученко, яка й опублікувала цей лист у своєму каналі "Православ’я та зомбі", написала: "вперше ми бачимо офіційний документ, яким регулюється внутрішньоцерковна підтримка бойових дій".

Вона додала, що через невиконання цього заклику від РПЦ священників позбавляють сану.

Лист керівництва Московської патріархії до священників РПЦ / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, відомий священник у Москві відмовився молитися за перемогу Росії – його покарали.

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