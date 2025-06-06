Про масовану атаку по Україні 6 червня

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Росіяни у намаганні помститися за операцію СБУ «Павутина», здійснивши масовану атаку по Україні 6 червня, довести те, що дійсно майть високі втрати у стратегічній авіації. Адже їм вдалося підняти лише 7 стратегічних бомбардувальників, які довелося максимально завантажити.

Про це пишуть аналітики військового порталу Defense Express 6 червня.

З урахуванням того, що в ніч атаки по Україні РФ запустила 36 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації і це була лише частина з усіх засобів у цьому масштабному комбінованому ударі, разом із 6 балістичними ракетами з ОТРК «Искандер» та/або KN-23, 2 крилатими Р-500 від ОТРК «Искандер» та 407 «Шахедами» і імітаторами, можна сказати, що «розплата» за операцію «Павутина» з різаниною стратегічної авіації РФ, як її представляли російські пропагандисти, не вдалася.

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Фахівці розглянули кількість крилатих ракет РФ. Із посиланням на власні джерела, зауважили, що росіяни змогли залучити до удару 6 червня лише п’ять Ту-95МС та два Ту-160. Але якщо раніше кожен з них ніс по 1-3 ракеті, у цій атаці, для забезпечення потужності залпу ворог зарядив їх майже по максимуму.

«В середньому по 5 ракет на літак. І це якщо не рахувати, що частина російських крилатих ракет падає ще десь на території РФ й ворог, скоріш за все, запустив більше 36 Х-101, але не всі долетіли», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 червня під час комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА України було завдано ударів по Києву, Чернігову, Полтавщині тощо. Запуски балістичних ракет також фіксувалися у бік Харкова, Дніпра, Чернігова, Черкас та Канева.

Також було завдано масованого удару по Луцьку. Влада повідомила про загиблих.

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