"ru-агресія не повинна повторитися": Подоляк пояснив, як РФ треба покарати за війну проти України

Росія вже програла повномасштабну війну, розпочату диктатором Путіним. Після того, як Україна звільнить території, поразка РФ буде оформлена офіційно, країну-агресорку потрібно покарати за її злочини так, щоб терор більше не повторився.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк наголосив, що найкращим покаранням буде - спецтрибунал, вироки авторам війни, а також вступ України до НАТО.

"Росія вже програла цю війну – мобілізація лише відтягує її поразку в часі. Після того, як Україна звільнить території, а поразка Рф буде оформлена офіційно, треба зробити все, аби ru-агресія не повторилася. Це просто: спецтрибунал, вироки авторам війни та прийняття України в НАТО", - написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк наголошував, що диктатор РФ Володимир Путін є неспроможним вести переговори, адже він зневажає міжнародне право і прямо заявляє про свої наміри вбивати мирних людей і незаконно захоплювати чужі території.

Тим часом очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк висловила сподівання, що війна закінчиться перемогою України 2023 року.

"Ми знаємо, що в 2023 році (буде перемога. - Ред.) Ми ухвалювали бюджет перемоги, тому 2023 рік – це рік перемоги, для нас це однозначно", - сказала вона.

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