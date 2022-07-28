"Ru-істерика": Подоляк відреагував на ракетні удари Росії по Київській та Чернігівські областях

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що вранішні обстріли окупантів по Київській та Чернігівські областях - це істерика і "привітання" з Днем Державності.

Про це він написав у своєму Тwitter.

Він наголосив: коли Київ був культурною столицею, "Москва була болотом", яким і залишилась.

"Сьогодні Україна відзначає День Державності й День Хрещення Київської Русі. Сьогодні ж по наших містах було випущено два десятки ракет. Ru-істерика? Росіяни можуть вкрасти холодильники, але не нашу історію. Коли Київ був культурною столицею, Москва була болотом. Як залишається ним і зараз", - йдеться у його дописі.

Як повідомлялося, у Мережі опублікували фото запуску ракет з білоруського аеродрому Зябрівка, що в Гомельській області. Там перебуває до 10 одиниць зенітних ракетних комплексів С-300/400 і, ймовірно, щонайменше 2 оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". Зазначається, що загалом від 05:23 до 06:29 було з Білорусі запущено близько 25 ракет.

Читайте також: