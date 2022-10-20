"ru-людожерство": у Зеленського відреагували на заклики "особливо наполегливих" до діалогу з РФ

Переговори України з керівництво країни-терористки Росії після щоденних ударів російських військ по енергетичних об'єктах для критичної ситуації в оселях мирних людей є неможливими.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Іще раз про переговори – для "особливо наполегливих". Рф щодня умисно б'є по енергетичних об'єктах, щоб узимку 21-го століття заморозити мирних громадян іншої країни. Хочете віддати їм частину країни як "подарунок" за холодний геноцид? І чи надовго це зупинить ru-людожерство?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, що після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Через атаки РФ українців наполегливо просять зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі.

Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми. Очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус попередив, якщо українці не будуть економити світло, віялові відключення електропостачання можливі й надалі.

Щодо переговорів з РФ, то президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що переговори на основі ультиматумів Путіна - неможливі.

За словами президента України, до повномасштабного вторгнення РФ він кілька разів намагався поговорити з Путіним, проте російська сторона не бажала з ним розмовляти. Глава держави зазначив, що Росія вторглася до України – "а тепер стверджують, що хочуть переговорів".

Натомість російське опозиційне видання "Медуза" попереджає, що російський диктатор не збирається завершувати війну, а так зване "перемир’я" у вигляді переговорів йому потрібне лише для того, аби зібратися з силами для нового наступу навесні 2023 року.

Читайте також: