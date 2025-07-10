Рубіо назвав втрати РФ та України загиблими від початку 2025 року

Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими.

Про це він сказав під час сьогоднішнього брифінгу.

«Втрата життів дуже непокоїть президента Трампа. Важливо знати, що із січня цього року з російського боку вони втратили 100 тисяч солдатів загиблими. Не пораненими. Я говорю саме про загиблих», — сказав голова Держдепу.

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Він уточнив, що в України «цифри менші, але все одно дуже значні». Про яку саме цифру втрат України йдеться, Рубіо не уточнив.

За словами дерсекретаря, Трамп вважає війни марною втратою грошей і життів, тому зробить все можливе, щоб покласти край цій війні.

На завершення він додав, що закінчення війни потребує часу й терпіння».

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зустріч держсекретаря США Рубіо із міністром закордонних справ Росії Лавровим.

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