Рубіо розповів, що може стати вирішальним у переговорах про кінець війни

За його словами, президент Дональд Трамп прагне якнайшвидшого припинення бойових дій, оскільки "загинуло занадто багато людей".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що майбутні переговори між Вашингтоном і Москвою мають бути спрямовані на визначення того, на які кроки готова піти Росія для завершення війни в Україні. При цьому, за його словами, аналогічне питання слід поставити й офіційному Києву.

В інтерв’ю Breitbart News Рубіо зазначив, що адміністрація США прагне досягти мирного врегулювання, а тому уникала підтримки "антагоністичних" резолюцій в ООН, спрямованих проти РФ.

"Що стосується більш широкої резолюції, ми вважаємо, що ООН має повернутися до своєї статутної місії – запобігання та припинення воєн і конфліктів", – сказав Рубіо, пояснюючи позицію США щодо голосування в Генасамблеї ООН.

За його словами, президент Дональд Трамп прагне якнайшвидшого припинення бойових дій, оскільки "загинуло занадто багато людей".

Переговори з Росією та позиція України

Рубіо зазначив, що США ведуть переговори з російською стороною, зокрема, минулого тижня американська делегація зустрічалася з представниками Кремля, щоб з’ясувати, чи дійсно Москва зацікавлена у припиненні війни.

"Ми запитали: "Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?". Багато людей не знають відповіді на це питання. Деякі європейські партнери вважають, що Путін не хоче зупиняти війну. Водночас росіяни заявили, що вони готові до цього, але за певних умов", – повідомив держсекретар США.

При цьому він не уточнив, які саме вимоги висуває Москва.

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Рубіо наголосив, що Україна також має дати відповідь на це питання: "Ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це".

Очільник Держдепу вкотре назвав Трампа "президентом миру", зазначивши, що війна може завершитися вже за кілька тижнів, якщо сторони сядуть за стіл переговорів.

Рубіо також підкреслив, що США планують нову зустріч із представниками Росії, де сторони мають чітко окреслити, які умови необхідні для припинення війни.

"Наступний крок – зустрітися з ними знову в певний момент, з правильною групою людей, і почати окреслювати, що потрібно зробити для того, щоб Росія припинила війну", – підсумував Рубіо.

Крім того президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мир не може означати капітуляцію України.