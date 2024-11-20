"Рубіж" існує лише на папері, але є аналог: експерт розповів про інший тип ракет

Експерт вважає, що ракети РС-26 "Рубіж" в реалі не існує, вона існує лише як проєкт.

Балістична ракета РС-26 "Рубіж", застосуванням якої сьогодні весь день лякають українців, існує лише на папері.

Таку думку висловив аолітичний аналітик, експерт з ракетно-ядерного озброєння, колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков, передає "Київ 24".

Експерт вважає, що ракети РС-26 "Рубіж" в реалі не існує, вона існує лише як проєкт.

"Загроза від цієї ракети така сама, як від тисячі "Армат". Росіяни можуть розповісти все що завгодно, що будуть наступати тисячами танками "Армата", яких майже не існує в природі, або можуть розповісти, що нас будуть обстрілювати купа літаків СУ-57, яких теж не існує в великій кількості", – каже Кочетков.

Водночас, він нагадав, що РФ має на озброєнні ПГРК "Тополь-М", ракети якої летять на 4-6 тис. км і може нести 4-5 ядерних боєголовок. Крім того, у них є новіші розробки PC-24 комплексу "Ярс" (розшифр. – Ядерне ракетне стримування). А ракета "Рубіж" – це мала бути модернізація ракети "Ярс".

"Навіть якщо уявити, що не "Рубіж", а "Ярс" спрямували на Київ. Це ракета, яка несе ядерні боєголовки. Там вибухівки десь 150 кг. Нагадаю, що "Калібр" несе пів тони вибухівки, Х-22 – майже тонну. Тобто все те, що вони уже запускали, є потужнішим", – розповів експерт.

Водночас Кочетков не вірить, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, низка іноземних посольств у Києві тимчасово припинили роботу 20 листопада, оскільки американське відомство попередило про можливу потужну повітряну атаку. Зокрема, у Мережі пишуть про загрозу удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж".

На думку президента Зеленського, таке інформаційне нагнітання лише допомагає Росії.

На думку військового експерта Івана Киричевського, ажіотаж навколо ймовірного застосування росіянами стратегічної балістичної ракети РС-26 "Рубіж" є виправданим.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про загрозу масштабної атаки.

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