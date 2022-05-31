"Рубіжне – місто, якого майже немає": руйнування зняли з висоти пташиного польоту

Російські військові майже повністю зруйнували Рубіжне Луганської області, яке було одним з промислових центрів регіону. Руйнування міста зняли на відео з дрона та опублікували в Мережі.
До початку повномасштабної війни РФ у Рубіжному проживали понад 60 тис. осіб.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай 31 травня у Мережі.
"Рубіжне – місто, якого майже немає. Орки зруйнували вщент один з промислових центрів Луганщини… Хаотичні обстріли населеного пункту не залишили шансу вціліти жодному району міста", – йдеться у дописі голови області.
Він додав, що кореспондент ВВС Квентін Соммервіль опублікував у Twitter відео, зняте з дрона, який пролетів над зруйнованим Рубіжним. Гайдай теж опублікував це відео.
Голова Луганської ОВА нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Рубіжному проживали понад 60 тис. людей.
"Після Перемоги місто доведеться будувати заново", – зауважив Гайдай.
Рубіжне - місто, якого майже немає орки зруйнували вщент один з промислових центрів Луганщини Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль опублікував у Twitter відео із дрону, який пролетів над зруйнованим російськими окупантами Рубіжним. Хаотичні обстріли населеного пункту не залишили шансу вціліти жодному району міста. До початку повномасштабного вторгнення у Рубіжному проживали понад 60 000 мешканців Після Перемоги, місто доведеться будувати зановоОпубліковано Сергій Гайдай Вівторок, 31 травня 2022 р.
Нагадаємо, Гайдай також повідомив, що в Сєвєродонецьку зруйновано 90% житлового фонду та окупанти контролюють більшу частину міста.
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