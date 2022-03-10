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Рубль пробив нове дно, в багатьох обмінниках закінчилася валюта

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Рубль пробив нове дно, в багатьох обмінниках закінчилася валюта

Associated Press

Як пишуть в Мережі самі росіяни, вартість долара на чорному ринку досягає навіть 400 рублів.

Курс рубля всього за два тижні війни РФ проти України злетів майже в 4 рази – до 300 руб. за долар. 

Про це свідчать дані банківського моніторингу, пише УНІАН.

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Водночас, як пишуть в Мережі самі росіяни, вартість долара на чорному ринку досягає навіть 400 рублів.

Росіяни в паніці шикуються у величезні черги до банкоматів, щоб зняти гроші зі своїх банківських рахунків. 

Нагадаємо, що за даними Федеральної служби державної статистики (Росстату), показник тижневої інфляції в Росії в період від 26 лютого до 4 березня досяг 2,22%. Зростання цін досягнуло максимального значення від 1998 року. Зростання цін пов'язують зокрема з безпрецедентними санкціями, під які потрапила Росія у зв'язку з військовою агресією щодо України.

Під час валютних торгів на ринку Forex російський рубль прискорив своє падіння стосовно  долара та євро. 

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