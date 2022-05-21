Рублі в обмін на персональні дані і крадіжки зерна: яка зараз ситуація на окуповій частині Запоріжжя

Рублі в обмін на персональні дані і крадіжки зерна: яка зараз ситуація на окуповій частині Запоріжжя

У Запорізькій ОВА розповіли останню інформацію про ситуацію в регіоні, зокрема — на тимчасово захоплених територіях.

Так, за інформацією мешканців міста Пологи близько сьомої вечора 20 травня було чутно постріли та вибухи.

Про це інформує пресслужба Запорізької ОВА.

Обстріли

19 травня окупанти з артилерійської зброї обстріляли Гуляйполе та селище Залізничне Пологівського району. Потерпілих немає.

18 травня 2022 року окупаційні війська з артилерійської зброї та реактивних систем залпового вогню обстріляли село Новояковлівка. Внаслідок цього загинув 55-річний чоловік. Пошкоджено 8 житлових будинків, а також будівлі дитсадка та місцевої гімназії.

Окупанти роздають рублі в обмін на персональні дані

У Мелітополі окупаційна влада намагається популяризувати новий ідеологічний напрямок. У місті почали з’являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії. Ймовірно, таким чином росіяни спробують виправдати створення нових квазіреспублік на території південних регіонів України.

Крім того, у Мелітополі загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 тис. рублів в обмін на персональні дані.

Обмінюють персональні дані на гроші і в селищі Михайлівка. Окупанти реєструють пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій.

У Василівці росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення - пенсіонерів та працівників бюджетної сфери. При собі вимагають мати документи. Але для чого насправді збирають персональну інформацію у всіх цих випадках поки не відомо.

Гуманітарна катастрофа і крадіжки зерна

Мешканці села Інженерне Пологівського району повідомляють, що на території громади знаходиться велика кількість окупантів. Село перебуває на межі гуманітарної катастрофи, відсутні ліки. Більшість пенсіонерів не мають змоги отримати пенсію.



Мешканці Кам’янки-Дніпровської повідомляють, що 19 травня росіяни вивезли з території громади 10 машин по 30 тонн зерна. За інформацією жителів села Мала Білозерка, загарбники забрали із зерносховищ зерно як фермерів, так і пайовиків.

Нагадаємо, що росіяни дозволили виїзд тисячі автівок з окупованої Василівки на Запоріжжі.

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