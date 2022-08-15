Рух бронетехніки, солдатів і тренування Ан-26: спостерігачі розповіли про військову активність у Білорусі за добу

За добу у Білорусі помітили рух КАМАЗів, МАЗів та інших бронемашин ЗС РБ, а також польоти вертольотів.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 14 серпня повідомив "Беларускі Гаюн".

Так, вранці о 07:00 у Бресті помічено сім порожніх автобусів на базі МАЗу ЗС РБ. В 11:30 у напрямку Брест - Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) летів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ. О 12:50 за тим же маршрутом летів літак для висадки десанту над полігоном.

За годину з полігону "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) на північний схід летів вертоліт Мі-8 ВПС РБ.

О 16:30 в Бресті уздовж кордону на північ летів Мі-8 ВПС РБ. Надвечір у селищі Домачево (Брестський район) помічено Газ-66 білоруської армії.

Також у напрямку полігон "Колодищі" - Військові частини 68473 та 18580 Колодищі (Мінський район) рухалися 20-25 БМП та 3 Урали (Кунг) ЗС РБ.

На трасі М3, смт. Плещениці (Логойський район, Мінська область) - Мінськ, бачили тентовий КамАЗ із військовими ВС РБ.

Трасою Р144, Іваново - с. Мохро (Іванівський район) рухалася тентова вантажівка ВС РБ.

Тренування Ан-26 ВПС РБ помітили о 14:30 на аеродромі "Мачуліщі"- Південь.

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Вдень у селі Вітуничі (Докшицький район, Вітебська область) були помічені солдати.

О 16:00 трасою Р53, с. П'ятевщина (Мінський район, Мінська область) - Слуцьк (Мінська область), рухався тентовий МАЗ ЗС РБ.

Також о 17:20 на трасі М10, за напрямком Калінковичі - Житковичі, зафіксували рух бронемашин Волат та Dongfeng Mengshi армії Білорусі.

Нагадаємо, у Мережі опублікували супутникові знімки наслідків вибухів на білоруському аеродромі "Зябровка".

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