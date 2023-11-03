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Рух опору в дії: в Росії спалили автомобіль гендиректора підприємства, яке виробляє боєголовки до ракет

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Рух опору в дії: в Росії спалили автомобіль гендиректора підприємства, яке виробляє боєголовки до ракет

Спалений автомобіль гендиректора / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Спалений автомобіль належав гендиректору підприємства “ГосНИИмаш” Кузнєцову Ігорю Олександровичу.

В Нижньому Новгороді, що в Росії, рух опору спалив автомобіль гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР України.

Як стало відомо, автомобіль Volvo з реєстраційним номером Н622НН 152 згорів у ніч проти 3 листопада. Належала автівка громадянину РФ Кузнєцову Ігорю Олександровичу - він обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства “ГосНИИмаш”.

“Зазначене підприємство - провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична москва завдає ударів по об’єктах в Україні. Акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору. Кожен причетний до воєнних злочинів, убивств українців і руйнувань інфраструктури нашої держави ніколи й ніде не зможе почуватися у безпеці. Полювання триває”, - наголосили в ГУР.

Автівка громадянина РФ Кузнєцова Ігоря Олександровича / ©
Автівка громадянина РФ Кузнєцова Ігоря Олександровича

Нагадаємо, що в українській розвідці висловилися про можливість усунення Путіна в РФ.

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