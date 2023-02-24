Рух російських колон в бік Чернігівщини: в ISW пояснили наміри окупантів

Мета окупантів – звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності.
Росія намагається створити умови для здійснення операцій під фальшивим прапором на кордоні з Чернігівською областю.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що 23 лютого Оперативне командування "Північ" поінформувало, що розвідка вже зафіксувала як колони окупантів з військовою технікою без розпізнавальних знаків і особовим складом, одягненим у форму, схожу на українську, просуваються до районів кордону Чернігівської області.
В ОК "Північ" пояснили, що метою цих операцій під фальшивим прапором є спроба звинуватити війська України в порушенні територіальної цілісності невизначеної країни, маючи на увазі, швидше за все, Білорусь.
"Можливо, Кремль готує атаки під фальшивим прапором, щоб втягнути Білорусь у війну", - зазначають аналітики.
ISW продовжує стверджувати, що напад Білорусі чи Росії на північні українські регіони дуже малоймовірний, але Кремль прагне дотиснути Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва.
"Така операція під фальшивим прапором також може бути спрямована на закріплення українських сил на північному кордоні з метою послаблення української оборони на сході України та підготовки до контрнаступальних операцій", - додали аналітики.
Раніше стало відомо, що українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.
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