Рух ЗСУ на різних напрямках фронту триває: Зеленський розповів про результати українського контрнаступу

Від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій.

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

Про результати контрнаступальних дій повідомив український президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні ввечері 10 вересня.

"Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде. Проте я наголошую ще раз: якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями", - сказав він.

Також Зеленський традиційно подякував усім, хто деокуповує українські населені пункти.

"Дякую сьогодні бійцям 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку. Дякую за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто. Дякую всім нашим захисникам, захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення головного, що нам треба, – нашої перемоги", - висловив щиру вдячність український президент.

Нагадаємо, на тлі контрнаступу українських захисників на півдні російсько-окупаційна "влада" намагається військово посилити Херсон.

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