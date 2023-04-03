"Рухаємося до ядерної війни": в Угорщині зробили обурливу заяву щодо України

Угорщина переконана, що постачання зброї Україні та санкції не стали тими заходами, які допомогли призвести до миру.

В Угорщині просувають наратив, що Україна прагне втягнути якнайбільшу кількість західних країн у повномасштабну війну Росії проти України.

Чергову заяву про це зробив лідер фракції угорської партії влади "Фідес" Мате Кошич.

Зокрема, він засудив "угорських лівих" та західні держави загалом – за надсилання все потужнішої зброї Україні, яка бореться за незалежність.

"Угорщина переконана, що постачання зброї Україні та санкції не стали тими заходами, які допомогли призвести до миру. Угорські офіційні особи також неодноразово заявляли, що для розв'язання війни в Україні необхідні переговори між Байденом і Путіним", - сказав Кошич.

Крім того, він засудив "угорських лівих" та західні держави загалом. Тим часом, угорський лідер прем'єр-міністр Орбан обурився, що тепер в Україну надсилають все більше і більше важкої зброї.

"Чим більше країн втягується у війну в Україні, тим швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна", – заявив угорський політик.