"Рухаються зі швидкістю танка": Кулеба розповів про переговори щодо надання Україні Abrams та Patriot

Не може бути жодних табу у питанні допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як рухаються переговори зі США щодо надання Україні танків Abrams і зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Про це очільник МЗС України розповів 6 грудня під час брифінгу.

Зокрема, у відповідь на запитання, чи є зрушення щодо ухвалення Вашингтоном рішення про постачання Україні танків Abrams, Кулеба відповів, що ця розмова непроста, але вона рухається.

"На кожній міжнародній зустрічі, під час кожного контакту зі Сполученими Штатами і на рівні президента, і на рівні керівника його Офісу, і на моєму рівні ми порушуємо теми і американських танків, і систем Patriot. І ця розмова з низки причин непроста, але вона рухається. Безумовно мені б хотілося, щоб вона рухалася зі швидкістю літака, але вона рухається зі швидкістю танка, тому займає час", - сказав міністр.

Більше того Кулеба наголосив, що Україна і надалі шукатиме можливості для вирішення питань постачання будь-якого озброєння.

"У нас тут немає жодних заборонених тем. І навіть якби теоретично нас хтось попросив би не порушувати те чи інше питання, ми все одно продовжили б тиснути і шукати можливості для рішення", - сказав Кулеба та додав, що Київ продовжує переговори з Берліном щодо передачі Україні танків Leopard-2 та американської системи протиповітряної оборони Patriot.

Переговори щодо передачі Україні Patriot

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину передати Україні ЗРК Patriot, що стало б історичним рішенням. Це сталося після того, як під час масованої атаки РФ у Польщі впала ракета, яка вбила двох людей. Після цієї події Варшава звернулися до Берліна з пропозиціє розмістити Patriot у західних регіонах України аби захистити Європу.

Після цих заяв очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про початок переговорів з Німеччиною щодо перспектив передавання американських ЗРК. Водночас у Міноборони ФРН та Пентагоні зауважили, що поки що не планують передавати Україні такі системи.

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