"Руки, ноги та голови можуть літати": Братчук жорстко попередив про небезпеку купання в морі

"Руки, ноги та голови можуть літати": Братчук жорстко попередив про небезпеку купання в морі

В Одесі розпочався пляжний сезон, містяни масово почали виходити на пляжі, попри небезпеку замінування моря та узбережжя.

Сергій Братчук закликав одеситів "не переходити до когорти так званих безсмертних", і наголосив, що мінна небезпека все ще актуальна.

Про це речник Одеської ОВА 29 травня сказав в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що акваторія Чорного моря замінована, відповідно так само, як і Чорноморське узбережжя. Мова йде не лише про одеські пляжі, а й взагалі про все узбережжя області.

"Я сподіваюсь, що найближчим часом, юристи над цим вже працюють, відповідні положення законодавства дозволять притягнути людину до відповідальності за такі дії. Адже мова йде не лише про порушення умов воєнного стану, чи громадського порядку. Мова йде про те, що сьогодні влада, обласна і міська, намагаються максимально врятувати людей. Це без перебільшення. Мені б дуже не хотілося, вибачте, щоб руки, ноги та голови одеситів, або інших бажаючих засмагати на замінованих територіях, літали потім над акваторією Чорного моря", - зазначив він.

Братчук також підкреслив, що особливо цинічним виглядає, коли батьки приводять на заміновані пляжі дітей.

Нагадаємо, мешканців Одеси попереджають про небезпеку відвідування узбережжя через морські міни РФ.

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