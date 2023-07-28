Румунія планує посилити транзит зерна з України до порту Констанца, уникнувши російського тиску на світову торгівлю продуктами харчування.

Про це пише агентство Bloomberg

Румунія планує швидко розширити один із ключових маршрутів зерна із України до порту Констанца, який є найбільшим чорноморським портом у Європейському Союзі. Такий крок став необхідним через присутність Росії, яка внаслідок розриву "зернової угоди" у Чорному морі, спричиняє загрозу для світової торгівлі продуктами харчування.

Під час повномасштабного російського вторгнення до України, Румунія вже сприяла транзиту понад 20 мільйонів тонн зерна з України, що складає приблизно половину з усіх 41 мільйона тонн, відправлених за допомогою "шляхів солідарності".

Міністр закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску підтверджує, що зараз Румунія може вжити кілька заходів для поліпшення транзиту зерна. Плани включають відкриття нових пунктів пропуску з Україною, збільшення персоналу на існуючих пунктах пропуску та залучення військових для прискорення транзиту суден через канали Дунаю.

Розрив чорноморської зернової угоди створив серйозне занепокоєння щодо продовольчої безпеки в Африці, де близько половини країн імпортує більше третини своєї пшениці з України та Росії. Викликані цим обставинами тиск на існуючі шляхи постачання зерна, які були створені Європейським Союзом, посилив імпортні вимоги до румунського порту Констанца.

Нагадаємо, що Путін бідкається, що Україна, США і НАТО не хочуть розмовляти з ним про війну.

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