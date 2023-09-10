Румунія викликала повіреного РФ "на килим" через уламки дронів на своїй території

Румунія після виявлення уламків дронів на своїй території терміново викликала тимчасового повіреного у справах Росії для розмови.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що на тлі останніх подій між країнами виник дипломатичний скандал.

"Повірений у справах посольства Російської Федерації в Бухаресті був терміново викликаний у суботу до Міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря", - йдеться в заяві МЗС.

Під час зустрічі державний секретар зі стратегічних питань Румунії Юліан Фота висловив незадоволення Бухаресту з приводу порушення повітряного простору Румунії та виявлення подібних "сюрпризів" на своїй території, поблизу кордону з Україною.

"Йдеться про "фрагменти безпілотників, схожі на ті, які використовують російські війська в агресії проти України", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що частини російського безпілотника впали на румунську територію.

Союзники по НАТО висловили солідарність із Румунією та уважно стежать за ситуацією після повідомлення держави про знайдені на її території уламки безпілотника.

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