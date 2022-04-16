Румунія заборонила російським кораблям заходити до її портів у Чорному морі

Румунія заборонила російським кораблям заходити до її портів у Чорному морі

Від 17 квітня кораблям під російським прапором заборонено заходити до портів Румунії.

Кораблям під російським прапором, включаючи яхти або катери, починаючи від завтра, 17 квітня, не дозволяється заходити в румунські порти Чорного моря.

Про це заявило військово-морське управління (ANR) Румунії, повідомляє видання Antena 3.

"Відповідно до Регламенту Ради ЄС щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні від 17 квітня 2022 року, з 00:00, заборонено заходити в румунські порти будь-якому судну, зареєстрованому під російським прапором, у тому числі суднам, які змінили російський прапор на будь-яку іншу державу або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Євросоюз затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії, він, зокрема, включає заборону російським кораблям заходити до портів ЄС.

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