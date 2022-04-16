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Румунія заборонила російським кораблям заходити до її портів у Чорному морі

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Румунія заборонила російським кораблям заходити до її портів у Чорному морі

Associated Press

Від 17 квітня кораблям під російським прапором заборонено заходити до портів Румунії.

Кораблям під російським прапором, включаючи яхти або катери, починаючи від завтра, 17 квітня, не дозволяється заходити в румунські порти Чорного моря.  

Про це заявило військово-морське управління (ANR) Румунії, повідомляє видання Antena 3.

"Відповідно до Регламенту Ради ЄС щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні від 17 квітня 2022 року, з 00:00, заборонено заходити в румунські порти будь-якому судну, зареєстрованому під російським прапором, у тому числі суднам, які змінили російський прапор на будь-яку іншу державу або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Євросоюз затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії, він, зокрема, включає заборону російським кораблям заходити до портів ЄС.

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