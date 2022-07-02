Румунія запропонувала допомогу постраждалим внаслідок ракетного обстрілу в Одеській області

Румунія готова допомогти постраждалим від ракетних ударів у Сергіївці.

Румунія готова допомогти жертвам ракетного обстрілу в Одеській області, який стався в ніч проти 1 липня. Румунська влада перебуває в контакті з владою республіки Молдова, яка управляє реабілітаційним центром для дітей в Сергіївці.

Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, пише телеканал Digi 24.

"Ми рішуче засуджуємо цей напад, як ми засуджуємо всі інші напади Російської Федерації на цивільне населення України. Це ще одне грубе порушення міжнародного гуманітарного права, ще одне грубе порушення правил ведення війни, ведення бойових дій", - сказав він.

Міністр наголосив, що ця війна не лише незаконна, а й аморальна, і має закінчитися якнайшвидше.

Влада Румунії обговорює з Кишиневом, чим і як вони можуть допомогти постраждалим співробітникам реабілітаційного центру.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня російська авіація цинічно завдала ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області, коли люди спали. Відомо про 21 загиблого і 39 поранених. Зруйновано 9-поверхівку, дві бази відпочинку, пошкоджено багато приватних будинків, розташованих поблизу.

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