Рушник за вбитого сина: у Росії матерям загиблих солдатів видали цинічні подарунки (фото)

Влада Росії продовжує "турбуватися" про сім'ї загиблих російських військових. Зокрема, у Курську матерям солдатів, які загинули на російсько-українській війні, подарували рушники.

Інформацію про це пишуть Телеграм-канали.

Очільник Льговського району Сергій Коростелев прийшов з подарунками до матерів загиблих військовослужбовців у Курській області.

Однак після розголосу адміністрація видалила повідомлення.

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв по 7,4 млн рублів сім'ям загиблих в Україні російських військових і по 5 млн додаткових виплат. Проте за 9 місяців війни ці гроші отримали одиниці, останні навряд чи отримають. Отримати компенсації стало складніше, зокрема, через ледве помітне уточнення критеріїв для компенсацій, бюрократичні перешкоди та затримки у затвердженні заявок.

У жовтні Росія різко збільшила своє військо за рахунок непідготованих мобілізованих. Як наслідок – жовтень став рекордним за смертністю солдатів РФ.

Якщо влітку сума компенсацій, що мають виплачуватися загиблим і пораненим, оцінювалася майже в $1 млрд щомісяця, то за останній місяць війни вона перевищує $3,5 млрд, йдеться в аналітиці Forbes.

Прямі військові витрати Росії за девʼять місяців війни, за розрахунками Forbes, становлять приблизно $82 млрд. Ця оцінка включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки воєнних дій. Та не включає стабільні видатки на оборону або втрати, пов’язані з економікою.

2021 року всі бюджетні доходи Росії становили $340 млрд. Тобто РФ уже витратила чверть минулорічних доходів на війну. Наступного року "рахунок за війну" може стати надто високим.

Влітку російське державне телебачення показало дикунський сюжет, в якому вихваляють покупку машини "Лада" як "унікальну допомогу сім’ям загиблих".

Пропагандистський сюжет викликав жваву реакцію в соцмережах і, очевидно, мотивув росіян йти воювати проти України. Яскравим прикладом того є перехоплення розмови передбачуваного військового РФ, в якій він сказав, що хоче отримати компенсацію за поранення і купити машину — собі та дружині. Діалог опублікувала СБУ.

"Я так поміркував: уламок в ногу — два місяці промучився, тебе витягли, зашили й усе. Нічого страшного, трошки шкутильгаєш, зате три мільйони, — каже російський військовослужбовець. — Я купую собі машину, тобі машину, яку ти хотіла <…> На автоматі якусь. Ми одразу тобі й мені купимо права, їдемо в бутік, одягаємось там на тисячі, на 500 — і йдемо у конкретний відрив".

Оце так поворот: економіка Росії впаде менше, ніж тих, хто запроваджує проти неї санкції

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