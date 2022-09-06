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Русифікація та "правильна" історія: окупанти заселяють своїх вчителів до "віджатих" в українців будинків

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Русифікація та "правильна" історія: окупанти заселяють своїх вчителів до "віджатих" в українців будинків

Фото: Associated Press

Російські загарбники завезли до тимчасово окупованих районів України своїх вчителів.

Їх загарбники заселяють до будинків українців, віддаючи громадянам Росії чуже майно. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські загарбники завезли на окуповані території України своїх педагогів, щоб ті навчали українців "правильної" історії. Вони заселяють громадян РФ до "віджатих" будинків українців. Росіянам, які приїхали на окуповані території, віддають навіть майно місцевих жителів. 

"Так, якщо раніше в окупованому Бердянську військові Росії заселяли своїх людей на "віджатих" базах відпочинку, то тепер вони надали пріоритет заселенню російських вчителів до квартир", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міноборони України відреагувало на інформацію про те, що РФ купує в Північної Кореї зброю для "другої армії світу".

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