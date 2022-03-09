"Русіш швайне, вилазьте": військові "другої найсильнішої армії світу" злякалися ЗСУ і заховалися у БТРі (відео)

Російські окупанти заховалися від українських військових у БТРі.

Українські військові вже 14 днів гідно тримають оборону. Натомість російські військові, які цинічно напали на Україну в ніч проти 24 лютого, виявилися не такими вже й мужніми й сміливими, як транслювала країна-агресорка. У Мережі опублікували відео, як окупанти ховаються від українських захисників у БТРі.

Відповідне відео поширили у Мережі.

У дописі до відео сказано: "Друга армія у світі" сховалася і вирішила не вилазити, навіть незважаючи на "умовляння". Український військовий також зауважив, що це "заблудші душі в Україні".

На відео чутно, як український військовий каже:

"Ще одні загублені душі в Україні. Гутен морген, русіш швайне солдатен! Вилазьте, вилазьте, су*а, і будете жити", – сказав український військовий окупантам.

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