"Русіш швайне, вилазьте": військові "другої найсильнішої армії світу" злякалися ЗСУ і заховалися у БТРі (відео)

Російські окупанти заховалися від українських військових у БТРі.
Українські військові вже 14 днів гідно тримають оборону. Натомість російські військові, які цинічно напали на Україну в ніч проти 24 лютого, виявилися не такими вже й мужніми й сміливими, як транслювала країна-агресорка. У Мережі опублікували відео, як окупанти ховаються від українських захисників у БТРі.
Відповідне відео поширили у Мережі.
У дописі до відео сказано: "Друга армія у світі" сховалася і вирішила не вилазити, навіть незважаючи на "умовляння". Український військовий також зауважив, що це "заблудші душі в Україні".
На відео чутно, як український військовий каже:
"Ще одні загублені душі в Україні. Гутен морген, русіш швайне солдатен! Вилазьте, вилазьте, су*а, і будете жити", – сказав український військовий окупантам.
Увага! Відео містить нецензурну лексику! 18+
Нагадаємо, російські окупанти, яких Путін відправив воювати проти України, не лише зіткнулися з опором українців і зазнають нищівних поразок, а й, схоже, не мають чого їсти. У Мережу потрапило відео, як окупанти полюють на курей у подвір'ї цивільного населення.
Читайте також:
- "Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна": Арестович пригрозив окупантам за бомбардування пологового у Маріуполі
- Українські захисники за два тижні війни знищили 56 літаків та 82 вертольоти окупантів
- Маленький хлопчик самотужки евакуювався з Києва до Польщі, його зустріли волонтери: як долучитися до допомоги їм