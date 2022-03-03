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"Рускій бізнес, іді нах**": Комітет Ради одноголосно підтримав закон про націоналізацію російського майна

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"Рускій бізнес, іді нах**": Комітет Ради одноголосно підтримав закон про націоналізацію російського майна

УНІАН

Компенсація за націоналізацію російських активів в Україні не передбачена.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одностайно підтримав законопроєкт про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.

Про це повідомила членкиня комітету Роксолана Підласа.

"Вчора о 22:30 в нас було засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. На порядку денному - одне питання. Націоналізація майна та коштів юридичних осіб РФ. Рускій бізнес, іді нах*й. Одноголосно", – написала у себе у Facebook депутатка.

Законопроєкт №7122 визначає правові засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів. Вилученню підлягатимуть не лише активи держави Росія, але й активи її юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території України, серед власників яких є російський уряд, пише "Економічна правда".

Перелік активів, які Україна має намір відчужити, буде формувати уряд та подавати на розгляд РНБО. Саме відчуження активів буде відбуватися указом президента України.

Компенсація за націоналізацію російських активів в Україні не передбачена.

Як повідомлялось, відтепер на території України не працюють платіжні картки усіх банків Росії та Білорусі. Платіжні картки на території України перетворилися на звичайний пластик.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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