"Руський мир" має такий вигляд: у Сєвєродонецьку від російських обстрілів постраждали брати-близнюки

"Руський мир" має такий вигляд: у Сєвєродонецьку від російських обстрілів постраждали брати-близнюки

Ворог обстрілює місто з “Градів”.

У Сєвєродонецьку Луганської області від обстрілів армії Російської Федерації у суботу, 12 березня, постраждало двоє дітей.

Про це повідомив голова Луганська обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

”Руський мир” виглядає так. Сєвєродончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів. Дякувати Богу, живі”, - написав Гайдай.

За словами голови ОВА, Сєвєродонецьку лікарню сьогодні також обстріляли окупанти.

“Ці російські гітлери щоранку будять містян “Градами”. Окупанти хочуть стерти Сєвєродонецьк з лиця землі. Місто в руїнах, мешканці в бомбосховищах, останні дні голови не підняти від обстрілів”, - наголосив він.

Гайдай повідомив: щодо постраждалих мешканців міста інформація уточнюється.

ТСН.ua

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