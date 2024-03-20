"Рускій мір" несе тільки смерть і руїни: який вигляд має селище на Луганщині, яке "врятувала" РФ

Селище Нижнє було захоплене Росією навесні 2022 року від того часу лежить у руїнах.

У Мережі показали кадри із закинутого і зруйнованого селища Нижнє на Луганщині, яке захопили окупанти навесні 2022 року.

На відео, яке опублікували окупанти, звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

Судячи з кадрів, за два роки окупації росіяни навіть і не планують щось відновлювати чи відбудовувати.

Селище Нижнє на карті / Фото: Deepstatemap

"Селище Нижнє, Луганська область. Захоплене Росією навесні 2022 року. З того часу кинуте і лежить у руїнах, нікому не потрібне. Добре стало, не те, що за "фашистів", – зазначив Казанський.