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"Рускій мір за Путіна": у Львові росіянка підтримувала масові вбивства українців та чекала на окупантів 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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"Рускій мір за Путіна": у Львові росіянка підтримувала масові вбивства українців та чекала на окупантів 

Фото: Associated Press

Жінка заперечувала загарбницьку війну Росії проти України.

У Львові покарали фанатку Путіна, яка підтримувала війну проти України та дії кривавого диктатора. Жінку засудили до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік. 

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. 

За даними слідства, росіянка з українським паспортом у Львові чекала на російських окупантів. Вона підтримувала масові вбивства українців та заперечувала злочини окупаційної армії. Фейкову інформацію із прославлянням загарбників жінка публікувала в одній із російських соціальних мереж у спільноті "Русский мир за Путина!". 

"Франківський районний суд м. Львова визнав винною львів’янку у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Їй призначено покарання  у виді 3 років позбавлення волі, зі встановленням іспитового строку на 1 рік", - повідомили у прокуратурі. 

Колаборанти в Україні 

В Україні від початку повномасштабної війни виявляють колаборантів, які прославляють загарбників, а на окупованих територіях співпрацюють з окупаційною "владою". 

Так, у Донецькій області СБУ затримала двох російських агентів. Один з них добровільно погодився передавати інформацію про пересування ЗСУ терористу Ігорю Гіркіну-Стрєлкову.

Буває й таке, що місцеві жителі самі карають зрадників, які їх тероризували під час окупації. Зокрема в Херсоні затримали двох колаборантів і прив'язали їх до ліхтарних стовпів за допомогу путінським військам під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1565
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