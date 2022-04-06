"Рускій мір" знищує все живе на Луганщині: окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, горить 10 будинків (фото)

"Рускій мір" знищує все живе на Луганщині: окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, горить 10 будинків (фото)

Окупанти також обстріляли Лисичанськ та Рубіжне.

Російські окупанти 6 квітня обстріляли житловий район міста Сєвєродонецька. Через це там спалахнуло 10 житлових будинків.

Про це повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай.

" Артилерійський обстріл старих районів міста російська армія сьогодні удень, 6 квітня. Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено 10 багатоповерхівок, торговий центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта", - зауважив Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай

Голова Луганської ВЦА наголосив, що "рускій мір" хоче знищити все живе на Луганщині. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі. Кількість жертв та потерпілих встановлюється.

Фото: Сергій Гайдай

" Росіяни також обстріляли сьогодні цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному", - додав Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай

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