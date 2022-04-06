"Рускій мір" знищує все живе на Луганщині: окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, горить 10 будинків (фото)

Окупанти також обстріляли Лисичанськ та Рубіжне.
Російські окупанти 6 квітня обстріляли житловий район міста Сєвєродонецька. Через це там спалахнуло 10 житлових будинків.
Про це повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай.
"Артилерійський обстріл старих районів міста російська армія сьогодні удень, 6 квітня. Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено 10 багатоповерхівок, торговий центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта", - зауважив Гайдай.
Голова Луганської ВЦА наголосив, що "рускій мір" хоче знищити все живе на Луганщині. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі. Кількість жертв та потерпілих встановлюється.
"Росіяни також обстріляли сьогодні цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному", - додав Гайдай.
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