Руслана відвезла гуманітарну допомогу до Бородянки та показала моторошні кадри зруйнованого міста

Виконавиця привезла речі, які необхідні немовлятам.

Відома українська співачка Руслана відвідала селище Бородянка, де раніше велися активні бойові дії.

Виконавиця привезла до Бородянки та села, які розташовані неподалік Бучі, гуманітарну допомогу для немовлят.

"Привезли в Бородянку та навколишні до Бучі населені пункти гуманітарну допомогу. Взяли все для малесеньких, для немовлят. Ліки взяли", - розповіла співачка.

Разом з тим, Руслана опублікувала моторошні кадри зруйнованого російськими окупантами міста. На відео видно, що будинки повністю обстріляні.

"Були в селищі Бородянка біля Бучі… Все повністю зруйноване… Дорогою бачу весь цей треш. Серед слів немає таких термінів, які я бачу", - емоційно сказала виконавиця.

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