Руслана закликала підтримати сім'ї загиблих українських рятувальників: реквізити

Співачка записала відеозвернення.
Відома українська співачка Руслана закликала підтримати сім'ї загиблих українських рятувальників.
Так, днями рятувальники з Польщі виступили з ініціативою допомогти сім'ям українських колег, які загинули під час війни з російськими загарбниками. Відтепер відкрито розрахункові рахунки, на які прийматимуть благодійні кошти.
Артистка записала відеозвернення, яке з'явилося у Telegram-каналі ДСНС. У ролику знаменитість зазначила, що саме вони рятують зараз людей і витягують їх з-під руїн, гасять пожежі та закликала пожертвувати кошти, а також поділилися реквізитами серед друзів, які живуть за кордоном.
Реквізити створеного рахунку:
Отримувач: ДСНС України/State Emergency Service of Ukraine
IBAN: UA963223130000025305000000297
Details of the created account:
Beneficiary: State Emergency Service of Ukraine
Bank of Beneficiary (Account with institution): UKREXIMBANK KYIV
SWIFT: EXBSUAUXXXX
Purpose of payment: Donation for the families of rescuers who died or were injured during the war in Ukraine
Account of beneficiary – IBAN: UA963223130000025305000000297
Purpose of payment: Donation to the rescuers of Ukraine to eliminate the consequences of military aggression of the Russian Federation
Account of beneficiary – IBAN: UA503223130000025301000000291
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