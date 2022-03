Руслана закликала підтримати сім'ї загиблих українських рятувальників: реквізити

Співачка записала відеозвернення.

Відома українська співачка Руслана закликала підтримати сім'ї загиблих українських рятувальників.

Так, днями рятувальники з Польщі виступили з ініціативою допомогти сім'ям українських колег, які загинули під час війни з російськими загарбниками. Відтепер відкрито розрахункові рахунки, на які прийматимуть благодійні кошти.

Артистка записала відеозвернення, яке з'явилося у Telegram-каналі ДСНС. У ролику знаменитість зазначила, що саме вони рятують зараз людей і витягують їх з-під руїн, гасять пожежі та закликала пожертвувати кошти, а також поділилися реквізитами серед друзів, які живуть за кордоном.

Реквізити створеного рахунку:

Отримувач: ДСНС України/State Emergency Service of Ukraine

IBAN: UA963223130000025305000000297

Details of the created account:

Beneficiary: State Emergency Service of Ukraine

Bank of Beneficiary (Account with institution): UKREXIMBANK KYIV

SWIFT: EXBSUAUXXXX

Purpose of payment: Donation for the families of rescuers who died or were injured during the war in Ukraine

Account of beneficiary – IBAN: UA963223130000025305000000297

Purpose of payment: Donation to the rescuers of Ukraine to eliminate the consequences of military aggression of the Russian Federation

Account of beneficiary – IBAN: UA503223130000025301000000291

Читайте також: