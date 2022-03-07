Russia goodbye: Андрій Данилко змінив рядок у своєму скандальному хіті

Саме з треком Dancing Lasha Tumbai Данилко потрапив 2007 року у скандал.

Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, заявив, що змінив рядок у своєму хіті Dancing Lasha Tumbai.

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Зауважимо, що на "Євробаченні-2007" зірка представляв Україну із цим треком. Тоді конкурс запам'ятався гучним скандалом довкола пісні Сердючки. Так, росіяни почули не "lasha tumbai", а "Russia goodbye". Через цей скандал на "Євробаченні" всім організаторам концертів Росії були надіслані вказівки не пускати українську "провідницю" на сцену.

Тепер, зважаючи на криваву війну в Україні, Данилко вирішив змінити Lasha Tumbai на скандальне Russia goodbye. Про це зірка розповів Дмитру Гордону.

"Хлопці, від 24 лютого, жодного "Lasha Tumbai" у цій пісні... Це лише "Russia goodbye". Я не співав це. Ви хотіли почути це, ось ви це почули", – заявив він.

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