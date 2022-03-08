"Russians go home": Кім заявив, що ЗСУ викрили наміри окупантів щодо Миколаєва

Противник збирає сили і підходить до Миколаєва.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти підходить до міста. Вони мають завдання закріпитися на околицях.

Про це Кім повідомив у Telegram.

"Противник збирає сили, підходить до міста. Вони мають завдання закріпитися на околицях. У них навіть немає завдання прорватися до міста, хочуть брати нас у блокаду. Тому спокійно рухаємося, все гаразд. Ми про них усе знаємо: і їхній настрій, і їхні переговори, і їхні портянки жовті, і їхні карти... Багато, що знаємо, аналізуємо, беремо у полон, здаються всі. Загалом, russians go home", - сказав Кім.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перегрупувалися і великими силами готуються атакувати Миколаїв.

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