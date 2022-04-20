"Русские, мы все проср*ли": російський гурт Ногу Свело! у новому кліпі спалив літеру Z над котлом

У новій композиції колектив розповів, на що перетворилася Росія.

Знаменитий російський гурт Ногу Свело! на чолі з солістом Максом Покровським випустив промовисту пісню "Поколение Z" і символічний кліп на неї.

У свіжому відео Покровський сидить над бочкою з вогнем, у якому спалює все те, що "русские проср*ли": велику країну, демократію і нафтову трубу. Від перших днів війни соліст гурту виступає проти неї та намагається достукатися до своїх співвітчизників:

"Русские, вас не кто не хочет завоевать! На вас никто не дрочит, вашу мать! Успокойтесь! Лучше самих себя побойтесь!" – присутні такі рядки у пісні.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

У відео також присутні гнівні коментарі росіян, які засудили Покровського за його позицію.

"Просимо всіх наших однодумців не ображатись: у відео ми використовуємо коментарі тих, хто мало що розуміє і не звик використовувати свою голову за призначенням. Просто наше відео саме про це", - звернулися учасники гурту до шанувальників.

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