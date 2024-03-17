"Русский военный корабль, иди на х*й": ДПСУ хоче зареєструвати фразу як торговельну марку – ЄС проти

Державна прикордонна служба України хоче зареєструвати як торговельну марку вже всім відому фразу "Русский военный корабль, иди на х*й", яку сказав прикордонник з острова Зміїний на початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте, Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) проти цього.

Про це пише Politico.

"Вираз непокори вперше прозвучав у сміливій відповіді українського солдата російському військовому кораблю, який вимагав здатися, коли він готувався атакувати острів Зміїний у Чорному морі в перші години вторгнення. За два роки після цього ця фраза стала символом стійкості Києва проти Москви. Але на думку органів ЄС із захисту прав інтелектуальної власності, він не відповідає вимозі стати торговою маркою", - пише видання.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі виданню зазначив, що авторство цієї фрази має належати Україні "як підтвердження рішучості та незламності українських прикордонників".

"Треба віддати належне захиснику, який своїм вчинком, своєю рішучою демонстрацією незламності надихнув людей, Україну та світову спільноту", - сказав він.

Брюссельські юристи Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба подали заявку на реєстарцію фрази як торговельної марки ще 16 березня 2022 року під іменем солдата, який першим її вимовив.

Вони кажуть, що це дало б змогу гарантувати, що ніхто не зможе отримати прибуток від продукції, що містить варіації його фрази. За словами Демченко, на популярності вислову заробляють торговці з "нещирими намірами".

Утім, Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) повідомив, що фраза не може стати торговельною маркою, бо вона "суперечить загальноприйнятим принципам моралі, оскільки прагне [...] отримати фінансову вигоду від того, що загальновизнано вважається трагічною подією".

Наразі на багатьох торгових платформах продається різноманітна комерційна продукція, що містить варіанти фрази "Русский военный корабль, иди на х*й". Але ні Україна, ні солдат, який був захоплений Росією і згодом звільнений в результаті обміну полоненими, не можуть зробити нічого, щоб інші не могли заробити на його фразі, кажуть юристи.

"Перша відмова була справді образливою. Це було дуже боляче, тому що вони сказали, що солдат буде наживатися на війні, на власному висловлюванні, яке він сказав російському військовому кораблю", - сказав юристи Андрій Буковнік.

Вдруге EUIPO відхилив заявку на отримання торговельної марки в грудні 2022 року, однак тоді це вже пояснили тим, що в ній використовуються "вульгарні висловлювання з образливим сексуальним підтекстом".

Утретє європейський Офіс інтелектуальної власності відхилив апеляцію юристів, зазначивши, що фраза про російський корабель не має "відмітного характеру", тобто товари чи послуги під цією фразою не можна відрізнити від товарів або послуг іншого походження.

Буковник зазначив, що це рішення також викликало подив, оскільки він вважає, що це "дуже унікальне гасло", яке чітко асоціюється з конкретною подією на острові Зміїний, крихітному, але стратегічно важливому острові в Чорному морі.

"Це свобода вираження поглядів. Якщо в ньому є слово "х*й", це було зроблено в дуже особливий момент. Ви не можете цензурувати людей у таких ситуаціях", – зауважив Буковнік.

Професорка права інтелектуальної власності Стокгольмського університету Елеонора Розаті каже, що ця справа "від самого початку програна". За її словами, фрази, які висловлюють політичну думку як, наприклад, "Je suis Charlie" та "Black Lives Matter", EUIPO відхилятиме, бо вони не мають достатньої розрізняльності.

"Ми віримо в справедливість і сподіваємося, що рішення щодо торговельної марки [...] буде виваженим і на користь тих, хто героїчно висловив цю фразу", – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко

Хоча адвокати були розчаровані постійними відмовами, Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба заявили, що не мають наміру відмовлятися від справи, і в лютому подали ще одну апеляцію.

Нагадаємо, фраза "русский военный корабль, иди на х*й" стала головним словом 2022 року в Україні.

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