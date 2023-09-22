"Русскіє сваїх нє бросают": окупанти перебили своїх солдатів із "Солнцепьока" (відео)

Російський десант висадився з бронетехніки та стрибнув у траншеї, як тут його "накрила" своя ж артилерія.
На одному з напрямків фронті російсьуі окупанти знищили своїх же солдатів із важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок".
Відповідне відео показали бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Їхній дрон зафіксував френдлі-фаєр окупантів.
На кадрах видно, як їде російський танк та двічі підривається на своїх же мінах. За ним прямує ворожа бронетехніка. Після того, як російський десант висадився та стрибнув у траншеї, починається найцікавіше – по окупантах б'є їхній же "Солнцепьок".
"Русскіє сваїх нє бросают, а добивають", – жартують бійці 47-ї бригади.
"На це можна дивитися вічно", – додають користувачі у коментарях.
Раніше командувач Повітряних сил показав відео, як ППО вночі збивала російські ракети.
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