"Руїна, сповнена болю і втрат": 72 бригада показала, який вигляд має Вугледар зараз (фото)

Місто Вугледар станом на серпень 2024 року має вигляд суцільної руїни, сповненою болю і втрат.

Про це розповіли бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, оприлюднивши фото міста.

"Колись це було містечко на Донеччині, де вирувало життя. Вугледар був домівкою понад 15 тисяч людей. Нині це суцільна руїна, сповнена болю і втрат", - повідомили бійці.

Вугледар у серпні 2024 року Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що росіяни влаштували наймасштабніший штурм на Вугледарському напрямку.

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Тоді воїни ЗСУ розповіли про ситуацію.

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Сьогодні, 1 вересня, російська армія за 10 км від Покровська. Тим часом у виданні DW спрогнозували, що очікує місто.

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

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