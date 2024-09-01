"Руїна, сповнена болю і втрат": 72 бригада показала, який вигляд має Вугледар зараз (фото)

Фото оприлюднили 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.
Місто Вугледар станом на серпень 2024 року має вигляд суцільної руїни, сповненою болю і втрат.
Про це розповіли бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, оприлюднивши фото міста.
"Колись це було містечко на Донеччині, де вирувало життя. Вугледар був домівкою понад 15 тисяч людей. Нині це суцільна руїна, сповнена болю і втрат", - повідомили бійці.
Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що росіяни влаштували наймасштабніший штурм на Вугледарському напрямку.
Тоді воїни ЗСУ розповіли про ситуацію.
Сьогодні, 1 вересня, російська армія за 10 км від Покровська. Тим часом у виданні DW спрогнозували, що очікує місто.
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