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Руїни, концтабори та братські могили: в ОП відреагували на плани депутатів з РФ відпочити у "Л/ДНР"

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Руїни, концтабори та братські могили: в ОП відреагували на плани депутатів з РФ відпочити у "Л/ДНР"

Фото: Офіс президента України

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін запропонував своїм колегам поїхати на відпочинок в окуповані райони Луганської та Донецької областей.

В Офісі президента України це вже прокоментували. Радник голови ОП Михайло Подоляк поцікавився, на що саме хочуть подивитись російські злочинці - на руїни, концтабори чи братські могили. 

Про це Подоляк написав у соціальних мережах. 

"Депутатам Держдуми Рф пропонують провести відпустку в "ДНР/ЛНР". Туристичне агентство "Русский мир"? Яка програма екскурсій? Зруйнований Сєвєродонецьк, руїни Попасної, концтабори Донецька? Чи братські могили Маріуполя? Нехай побачать, за що їх судитимуть у недалекому майбутньому", - наголосив радник голови Офісу президента. 

Нагадаємо, українські захисники спростували фейк РФ про знищення HIMARS.

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