Руїни, які розмальовані літерою "Z": Росія стерла з лиця землі село на Харківщині (фото)

Російські окупанти стирають з лиця землі села в Україні.

Російські окупанти стерли з лиця землі село Кам’янка Ізюмського району Харківської області. У цьому населеному пункті немає жодного вцілілого будинку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

На місці зруйнованого села працюють правоохоронці, які фіксують воєнні злочини Росії та збирають докази для міжнародного трибуналу в Гаазі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

"Жодного вцілілого будинку немає, інфраструктура знищена. Повсюди — залишена окупантами техніка та намальовані латинські літери "Z" на стінах. Населений пункт зруйновано повністю: розруха та російська техніка, яку залишили окупанти, тікаючи з села", - повідомили в прокуратурі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Звільнення Ізюма від російських окупантів

10 вересня стало відомо, що українські захисники ввійшли до міста Ізюм на Харківщині. Там вони побачили зруйновані будинки та виявили масове поховання місцевих жителів.

Під Ізюмом у лісосмузі правоохоронці виявили стихійне кладовище із тілами 447 людей, серед яких є українські воїни. На більшості з могил не було вказано навіть імен. Ексгумацію тіл наразі завершено.

Там же у лісі знайшли тіло українського військового Сергія Сови, на руках якого був синьо-жовтий браслет. Це стало символом геноциду росіян проти українців. Військовому Володимир Зеленський дав звання Героя України посмертно.

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